Beim grousse Projet um Séi zu Wäisswampech ass dat lescht Wuert nach net geschwat. E Referendum virun 2 Wochen hat jo emol eng Fro gekläert.

An zwar sinn d'Wäisswampecher Awunner gréisstendeels géint déi grouss Fräizäit-Anlag mat Hotel, Chaleten an allerlee Attraktiounen. An awer wëll de Buergermeeschter an d'Majoritéit am Gemengerot um Projet festhalen. Ma och d'Géigner wëllen net opginn. E friddlecht Bild um Wämper Séi dräi Wochen nom Referendum. Mä hannert de Kulisse rumouert et weider. De Gemengerot ass gespléckt. Do sinn déi véier Conseilleren, déi dem Buergermeeschter de Réck stäipen. Den Henri Rinnen am Interview: ''Mir hu vun Ufank u gesot, de Referendum gëtt gemaach. Wat d'Resultat ass, ass fir eis net zweetrangeg, et ass scho wichteg, ze wëssen, wéi d'Meenung bei de Leit ass, mä et ass ze spéit, ganz einfach ze spéit.''

An iwwerhaapt géif de Grupp mat Sécherheet Schuedenersatz fuerderen. 2 Milliounen Euro heescht et. Stëmmt dat, dann ass dat eng batter Pëll fir d'Gemeng.

Op der anerer Säit stinn déi, déi dem Resultat vum Referendum Rechnung droe wëllen. Ëmmerhin hat eng grouss Majoritéit sech géint de Fräizäitpark ausgeschwat. De Pol Holweck, e Grënner vun der Biergerinitiativ Wäisswampech, erkläert: "Mir haten och net wëlles opzehalen, och wann d'Resultat anescht gewiescht wär. Mir hunn op eiser To-Do-List net nëmmen dee Projet Séi stoen. Mir setzen eis a fir d'Ëmwelt a fir d'Bauen, respektiv dat, ech nennen et elo emol dat onkontrolléiert Bauen an der Gemeng Wäisswampech.''

Op d'mannst am Dossier Wämper Séi hätt villes kënnen anescht goen. 2017 gouf de Projet jo op d'Schinne bruecht, e Joer vu Gemengewalen. A wär d'Walgesetz e bëssen anescht, hätt de Projet et vläicht vun Ufank u ganz schwéier gehat.

9 Leit goufen deemools an de Gemengerot gewielt. Déi dräi Éischtgewielte ware Leit aus der haiteger Oppositioun, also Géigner vum Projet. Den Henri Rinnen, de Buergermeeschter war just Véierten. 3 vu senge Leit goufen nach direkt an de Gemengerot gewielt. De Pol Holweck war den Aachtgewielten, konnt awer net mat an de Gemengerot, well seng Fra Zweetgewielte war. D'Gesetz erlaabt just ee Partner vun engem Bestietnis am Gemengerot. D'Géigner vum Fräizäitpark waren also just nach zu 4. Nogeréckelt war den 10.-Gewielte Jos Vesque.

Domat hat dem Henri Rinnen seng Ekipp eng Majoritéit an net d'Géigner vum Projet. Den Éischtgewielte Michel Deckenbrunnen gouf just 2. Schäffen.

Eisen Informatiounen no kéint eng perséinlech Decisioun d'Situatioun am Schäfferot e bësse changéieren. A wéi eng Richtung dat geet, ass bis elo just Spekulatioun. Detailer gouf et keng e Mëttwoch, dat kéint sech déi nächst Deeg awer nach änneren.