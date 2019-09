De Parquet hat fir e Mëttwoch Alkoholkontrollen ordonnéiert. Tëschent 23 an 3 Auer hunn zu Déifferdeng an zu Péiteng eng 100 Automobiliste misste blosen.

3 mol war den Test positiv. Et gouf kee Permis agezunn.

8 mol gouf et e Protokoll well aner Saachen net an der Rei waren: 5 mol konnten d'Automobilisten hire Führerschäin net virweisen, een hat de Gurt net un, eng Kéier war d'Steiervignette net an der Rei an 1 mol war d'technesch Kontroll vum Auto net valabel.