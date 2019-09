Dëst Joer sinn et 75 Joer hier, dass de 25. Februar 1944 am Bësch zu Hinzert 23 Cheffe vun der Lëtzebuerger Resistenz vun den Nazien ëmbruecht goufen.

Dës Resistenzler sinn deemools fir den Asaz fir hir Heemecht an den Doud gaangen.

Duerfir organiséiert e Samschdeg de "Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale" zesumme mat der Amicale Hinzert wéi all Joer eng Commemoratiounsfeier am fréiere Konzentratiounslager zu Hinzert, dat dëst Joer a Präsenz vum Grand-Duc Henri.

Och de Premierminister Xavier Bettel an d'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz Malu Dreyer si bei der Commemoratioun e Samschdeg derbäi.

De Programm vum Dag gesäit eng Lëtzebuerger Feier beim Wercollier-Monument vir: d’Mass gëtt gelies vum Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich zesumme mam Aumônier vun der Amicale Hinzert an neie Generalvikar Patrick Muller.

Direkt duerno ass dann déi international Feier op derselwechter Plaz, wou esouwuel de Premierminister Bettel wéi och d’Ministerpresidentin Malu Dreyer Usproochen halen.

Offiziellt Schreiwes

Commemoratiounsfeier zu Hinzert (21.09.2019)

Communiqué par: ministère d'État / Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale

E Samschdeg, den 21. September 2019 organiséiert de Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale zesumme mat der Amicale Hinzert wéi all Joer eng Commemoratiounsfeier am fréiere KZ zu Hinzert. Dëst Joer sinn et 75 Joer hir, dass de 25. Februar 1944 d'Cheffe vun der Lëtzebuerger Resistenz am Bësch zu Hinzert ermuert goufen. Fir si ze éieren an och déi aner, déi do gestuerwen a gelidden hunn, hu mir dës Kéier d'Éier

de Grand-Duc

zu Hinzert ze begréissen.

Och de Premierminister Xavier Bettel an d'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz Malu Dreyer wäerten nieft anere Perséinlechkeeten derbäi sinn.

De Programm fir dësen Dag:

Um 14.00 Auer ass di Lëtzebuerger Feier an engem speziellen Zelt beim Wercollier-Denkmal: D'Mass gëtt gelies vum Äerzbëschof Monseigneur Jean-Claude Hollerich a Konzelebratioun mat dem Aumônier vun der Amicale Hinzert an neie Generalvikar Patrick Muller; fir de Gesank suergt d'Chorale vun Dikrech ënnert der Direktioun vum Raymond Majerus. Si gi begleet um Synthesiser vum Joé Laos. Clairon d'honneur: Edmond Faber.

Direkt duerno ass dann déi international Feier op derselwechter Plaz, wou esouwuel de Premierminister Xavier Bettel wéi och d'Ministerpresidentin Malu Dreyer eng kuerz Usprooch wäerten halen.

Hutt Versteesdemech derfir, dass aus Sécherheetsgrënn tëscht der Mass an der internationaler Feier kee méi op de Site eragelooss gëtt.

Di Leit, déi mam Privatauto fueren, mussen d' P+R Parkplazen huelen déi gezeechent sinn. Si ginn da mat enger Navette vu Reinsfeld an d'Gedenkstätte bruecht. Di läscht Navette fiert um 13.50 Auer zu Reinsfeld bei der Kierch fort. Och si sollen sech bis de 14. September umellen, soss riskéieren se keng Sëtzplazen ze kréien. (Tel: 39 90 58)

D'Horairen vun deenen 3 Bussen, déi den 21. September 2019 op Hinzert fueren:

Bus A Stephany:

10.25 Ëlwen/Gare

10.30 Ëlwen/Gemeng

11.05 Ettelbréck/Gare

11.15 Dikrech/Gare

11.20 Baastenduerf

11.55 Iechternach/Gare

13.05 Hinzert

Bus B Stephany: (nëmme fir d'Chorale vun Dikrech)

11.40 Dikrech/Kierch

11.45 Dikrech/Neie Kolléisch/Schwemm (rue Merten)

13.05 Hinzert

Bus C Siedler-Thill:

08.50 Tétange/église

08.55 Kayl/Brillplaz

09.10 Esch/Gare

09.20 Differdange/parking du contournement

09.25 Bascharage/brasserie Bofferding

09.40 Hobscheid/école

09.55 Brouch/église

10.05 Mersch/centre Marisca

10.25 Luxembourg-Glacis (Busparking)

11.15 Wasserbillig/frontière autoroute (P+R Autobunn Richtung Tréier)

12.30 Hinzert