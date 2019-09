Dat huet de Premier Xavier Bettel en Donneschdeg de Mëtteg nom Regierungsrot. Ausserdeem huet hien sech iwwert de Brexit geäussert.

„Den Här Braz ass an enger Situatioun, wou mer op definitiv Diagnostike waarde vun den Dokteren!“: Dat sot de Xavier Bettel an der Mëttesstonn, nom Regierungsrot, zum Zoustand vum grénge Politiker.

Dem Premier no kritt de Felix Braz nach weider Exame gemaach, zum Beispill e Donneschdeg. Wann et nei Informatiounen zum Zoustand vum grénge Politiker gëtt, da géif d'Regierung déi matdeelen.

A Saache Brexit da wëll de Xavier Bettel, Zitat, „keng Verlängerung, wa kee Grond dofir do ass“; de Boris Johnson wéilt de Staatsminister iwwerdeems vun engem neien Deal iwwerzeegen, woufir de britesche Premier,wéi et ausgesäit, Kontakt wéilt mat him ophuelen.