Si wëlle vun Ufank u mat agebonne ginn, esou d'Fuerderung vun der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP.

Den Donneschdeg de Mëtteg huet d'Gewerkschaft hir Revendicatioune fir dës Reform presentéiert.

Dobäi misst virun allem dofir gesuergt ginn, dass d'Privatleit géifen entlaascht ginn. Ausserdeem misst d'Steiertabell komplett un d'Inflatioun ugepasst ginn, well "2009 ass dat just deelweis gemaach ginn. An der Tëschenzäit sinn awer esou munch Präis-Steigerunge gewiescht, och wann déi Inflatioun net esou héich ass. Dat fuerdere mer, well mir wëllen net, dass d'Regierung sech hir Steierreform doduerch finanzéiert, dass si dat net mécht", sou de Romain Wolff, President vun der CGFP.

Deene professionelle Spekulanten, déi d'Immobiliëpräisser an d'Luucht dreiwen, misst mat steierleche Mesuren d'Handwierk geluecht ginn.

Allgemeng fuerdert d'Staatsbeamtegewerkschaft méi Steiergerechtegkeet, och andeems grouss multinational Entreprisen net méi mat superreduzéierte Steiertauxen dervukommen. D'Steiertabell misst och ausgebaut an d'Steierklass 1A endlech ofgeschaaft ginn. D'Regierung hat jo annoncéiert, fir eng allgemeng Individualiséierung vum Steiersystem wëllen anzeféieren, dat heescht, dass d'Besteierung net méi dovun ofhänkt, ob ee bestuet ass oder net. Dat awer ouni, dass iergendee méi schlecht dobäi ewechkënnt. "Ech sinn awer mol gespaant, ob net awer deen een oder anere Verléierer sech e bemol erausstellt. An da sinn natierlech d'Gewerkschaften erëm gefuerdert, fir do anzetrieden", mengt Romain Wolff.

Näischt géint déi enorm héich Wunnengspräisser ze maache wär keng Alternativ. D'Méiglechkeeten, fir vum superreduzéierten TVA-Taux vun 3% ze profitéieren, missten och verbessert ginn.

D'CGFP hat den Donneschdeg de Mëtteg däitlech Messagen un d'Regierung, wéi se ëmmer nees betount huet. Déi national representativ Gewerkschaft erwaart, datt d'Regierung reagéiert. Un de Finanzminister ass dowéinst och e Bréif erausgaangen. Bei volle Staatskeesen dierften déi Entlaaschtunge fir de Steierzueler kee Problem sinn, mengt d'Staatsbeamtegewerkschaft.