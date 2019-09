RTL-Informatiounen no sollen d'Gefierer a kuerzen Zäitofstänn a Brand gerode sinn.

En Donneschdeg den Owend koum et eisen Informatiounen no an Zäitofstänn vu nëmme 40 Minutten zu 2 Bränn u Gefierer. Den 112 mellt och e Freideg den Moien déi 2 Bränn.

© Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL)

Eemol goufen d'Pompjeeën op Schwéidsbeng geruff, hei hat e Camion op der N10 gebrannt. Dono hat en Auto zu Wëntreng Feier gefaangen, deen op engem Parking an der Géigend vum CR152 stoung.