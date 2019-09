Et ass déi éischt Rentrée an der neier Legislatur, ma schonn déi 6. fir de Claude Meisch als Educatiounsminister.

Hie wier frou, dass déi Reformen, déi wärend der leschter Legislatur gemaach goufen, elo weider kënne gräifen, esou de Minister de Freideg de Moie bei der traditioneller Pressekonferenz fir d'Rentrée.

Donieft huet hie Mesurë virgestallt, déi fir dës Rentrée nei sinn. Ënnert anerem ginn eng Rei nei Formatiounen agefouert a bei der "formation professionelle" kréien d'Schüler nieft enger Evaluatioun vun hire Kompetenzen elo och erëm eng chiffréiert Nott op 60.

De Problem vum Personalmangel bei den Enseignanten hätt een an Tëschenzäit am Grëff. All d'Plazen hätten dëst Joer kënne besat ginn. A mat de sougenannte "Quereinsteiger" kréich ee gutt nei Enseignanten, déi zwar vläicht eng aner Beruffserfarung hätten, ma déi sech awer gutt integréiert hätten.