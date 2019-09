Um Freideg de Moien huet et direkt 2 mol tëscht engem Auto an engem Moto gerabbelt, dëst um Lampertsbierg an zu Bieles.

Kuerz no 9.30 Auer sinn am Rond-Point Robert Schuman en Auto an e Moto net laanschtenee komm. 1 Persoun gouf blesséiert. Eng Stonn drop dann huet et zu Bieles an der rue d'Oberkorn gerabbelt. Och hei waren en Auto en e Motorrad am Coup. Eng Persoun gouf verwonnt.