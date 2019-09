Accident op der Areler A6 Richtung Stad tëscht dem Zéissenger an dem Gaasperecher Kräiz mat 4 Autoen.

De Réckstau ass bis op Stroossen gaangen, an et hat och op der Géigespur gestaut. Kuerz virun 13 Auer mellt den ACL, dass den Accident geraumt wier, an de Stau sech lues awer sécher géif opléisen.