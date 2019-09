En Donneschdeg war den 1. Welt-Impf-Sommet zu Bréissel, dee vun der Weltgesondheetsorganisatioun an der Europäescher Kommissioun organiséiert gouf.

AUDIO: Impf-Situatioun zu Lëtzebuerg / Rep. Carine Lemmer (13.9.19)

Et wär néideg, ze sensibiliséieren, well nach ëmmer 20 Millioune Kanner net kënne geimpft ginn, well de Gesondheetssystem an deene Länner net funktionéiert. All Joer stierwen dowéinst 1,5 Millioune Kanner.

Der Weltgesondheetsorganisatioun no kënnen all Joer 2 bis 3 Millioune Mënscheliewe mat Impfunge gerett ginn. Trotzdeem gëtt an de leschte Joren d'Impf-Skepsis ëmmer méi grouss. Zu Lëtzebuerg ass dat net de Fall, mä a villen anere Länner, sou den Dr. Jean-Claude Schmit, Direkter vun der Santé.

AUDIO: Impf-Situatioun zu Lëtzebuerg / Rep. Carine Lemmer (13.9.19)

2018 gouf eng Etüd bei Kanner gemaach, déi tëscht 25 an 30 Méint al waren an hir Basis-Impfunge misste kritt hunn. Déi meeschte vun hinne ware richteg vaccinéiert. Ronn 75% vun de Kanner sinn am Grand-Duché perfekt geimpft, iwwer 90% hunn déi wichteg Impfunge krut. An Däitschland läit dësen Taux just bei 65%.

D'Riedelen hunn an der Lescht a verschiddene Länner fir Problemer gesuergt. Och Lëtzebuerg war een Ament betraff. Et konnt vun enger klenger Epidemie geschwat ginn, et waren am Ganzen 21 Fäll betraff. Als Reaktioun op dëse Virfall ass du gekuckt ginn, dass alleguerten d'Kanner geimpft géinge ginn.

D'Impf-Skepsis ass e grousst Thema a ville Länner

D'Impf-Skepsis ass déi lescht Joren e méi grousse Sujet ginn, och wa just eng Minoritéit vun de Leit un de Wierkstoffer zweiwelt. Et géingen zwou Zorte vun Impfgéigner ginn, mengt den Direkter vun der Santé: "Et gi Leit, géif ech soen, déi dat professionell maachen, Konferenzen doriwwer ginn, déi mengen, si hätten do eng Missioun, fir d'Bevëlkerung opzeklären. Dat ass eng Saach, well mat deene Leit ass et schwéier ze schwätzen. Déi sinn einfach iwwerzeegt vun deem, wat se mengen. Op där anerer Säit ginn et d'Elteren. Ech mengen, do soll ee ganz positiv un déi Elteren erugoen. Dat sinn Elteren, déi sech Suerge maachen ëm hir Kanner. Dat ass absolut verständlech. Mat deenen Eltere muss ee schwätzen."

Et soll een awer net op Falschmeldungen erafalen. Facebook huet sech um Sommet engagéiert, fir falsch Informatiounen iwwer d'Impfen ze blockéieren.

Wéi all Medikament kënnen och Impfungen Niewewierkungen hunn, seet den Dr. Jean-Claude Schmit. Déi wieren awer ganz rar, eng schwéier Niewewierkung kënnt bei ongeféier enger vun 100.000 vir. De Risiko vun den Niewewierkunge muss een a Rapport setze mam Notzen a sech d'Fro stellen, wéi vill Leit schwéier krank gi wieren, wa se keng Vaccinatioun kritt hätten? Dat schwätzt kloer fir d'Impfungen, sou den Direkter vun der Santé.

Geschwënn ass nees Zäit fir d'Grippenimpfung. 70.000 Leit hate sech d'lescht Joer impfe gelooss, méi wéi déi Jore virdrun, dofir sinn d'Stocken net duergaangen. Fir dëst Joer géing ee mat der Pharmaindustrie kucken, datt esou een Defizit net méi virkënnt.