De Chef fir international Affäre bei der Chambre de Commerce verléisst d‘Handelskummer, dat huet Paperjam de Freideg de Mëtte gemellt.

De Jeannot Erpelding wollt oder konnt eis op Nofro hin net soen, wou hien an Zukunft schaffe wäert. Hien hätt awer aner Projeten a wéilt nach vill maachen.

Op d’Fro, ob säin Depart eppes mat der Gouvernance bei der Chambre de Commerce ze dinn hätt, äntwert hien: "et huet näischt domadder ze dinn". De fréieren CSV-Politiker Luc Frieden hat am Abrëll d’Successioun vum Michel Würth als President vun der Handelskummer iwwerholl. Dem Luc Frieden seng Persoun, mee och d’Aart a Weis, wéi hien an d’Spill bruecht gi war, war ënnert de Chefs d’Entreprisen ëmstridden. Hie stoung um Enn awer eleng zur Wal.