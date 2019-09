Se ass net z'iwwersinn, déi fonkelnei Fabrick. 35.000 Meter Carré Grond-Fläch. Nach gëtt äifreg gebaut.

Et flitzen awer och schonn éischt Zigaretten duerch Maschinnen, déi vum historesche Site Hollerech eropgeplënnert goufen. Wann d'Produktioun 2022 emol op vollen Touren dréit, kënne bis zu 7 Milliarden Zigaretten d'Joer a Päck agefëllt ginn. Päck, déi u sech ëmmer méi ofstoussen. An awer. Bei Van Landewyck war e bereet, 85 Milliounen Euro an d'Zukunft z'investéieren. Charles Lemmer, Country Manager bei Van Landewyck ass sech es bewosst. D'Gesetzer ginn ëmmer méi schaarf. Et ass komplizéiert fir eis Firma, fir do matzehalen, grad wou mer e klenge Player sinn. D'Investissementer, déi mer maache mussen, si ganz grouss a schwéier ze droen par Rapport zu de Multinationalen, sou de Lëtzebuerger. De Charel Lemmer erënnert drun, dat d'Zigarett e legaalt Produkt ass, op dat een am Familljebetrib vun 1847 stolz ass.

D'Geschäft mam Tubak. Dat sinn hei zu Lëtzebuerg eleng 700 Milliounen un Accisen an TVA d'Joer. D'Europäesch Consommatioun geet lues zeréck, 1 bis 2 % d'Joer, sou déi Responsabel vun Van Landewyck.

An der neier Fabrick um Fridhaff gi bis 2022 all d'Aktivitéite vun den zwee aktuelle Sitten, Hollerech an Ettelbréck, regroupéiert.

Vum impressionnante Stock un Tubak, fir 6 Woche Produktioun, deen haut nach zu Hollerech am Keller läit. Iwwer d'Maschinne fir d'Blieder Tubak ze veraarbechten déi als lescht vun Hollerech op de Fridhaff geplënnert ginn. Bis bei d'Produktioun vun den Zigaretten. Präzis 0,7 Gramm Tubak. Wou bis zu 30 Zorten däers Tubak gemëscht ginn.

Aly Metzen, Techneschen Direkter a Chef de Projet Fridhaff erkläert: Wann et ze fiicht ass, oder ze naass, da lafen d'Maschinnen net. D'Produktioun gëtt schlecht. Dofir ass et wichteg, datt mir verschidde Klimakonditiounen an den Halen hunn. Dat ganzt Joer iwwer, Summer wéi Wanter. Zum Beispill 65 % Loftfiichtegkeet an 22 Grad an der Tubaks-Preparatioun géint 58% Loftfiichtegkeet an 22 Grad an der Produktioun vun Zigaretten. Eleng d'Klimaanlag kascht ronn 10 Milliounen Euro.

Et entsteet um Fridhaff e Wierk, wat voll an d'Konzept Industrie 4.0 passt. Wou d'Autokratisatioun vun de Prozesser eng grouss Roll spillt. Nei Produktiounsofleef ginn den Ament getest. Iert weider geplënnert gëtt. D'Maschinne lafen. Dat heescht ones Plang geet op, sou den Aly Metzen.

Impressionnant um Fridhaff ass och dat vollautomatiséiert Héich-Regal-Lager, wat gebaut gouf. An deem spéider keng vun den 12.000 Paletten verluergoe soll. Fir de Fall, wou et eng Kéier brenne géif, steet eng Reserv vun 900.000 Liter Waasser bereet, fir d'Sprinkler-Anlag.