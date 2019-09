D'Pompjeeë vun Esch waren e Freideg den Owend an d'Rue Clair-Chêne wéinst engem Hausbrand geruff ginn, mä et gouf guer kee Feier.

2 Accidenter op eise Stroossen an ee falschen Alarm vun engem Feier an engem Haus, dat huet den 112 e Samschdeg de Moie gemellt. Um 17.30 Auer e Freideg den Owend hat et op der N7, tëscht Housen a Maarnech gerabbelt. Hei waren direkt 3 Autoen am Coup. Zwou Persoune goufe blesséiert. Op der Plaz waren d'Ambulanze vun Housen a vu Wolz.

Um 21 Auer war och nach zu Hollerech a Richtung Leideleng een Auto widder ee Luuchtepotto gerannt. Hei gouf et ee Blesséierten.

D'Pompjeeë vun Esch da goufen e Freideg den Owend an d'Rue Clair-Chêne geruff. Do sollt et an engem Haus brennen. Wéi den 112 a sengem Bulletin schreift, hätt et sech hei ëm ee béiswëllegen Appell gehandelt.