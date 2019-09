An hirer Analys hätt d'Ratingsagence Standard and Poor's déi wirtschaftlech Prosperitéit vum Land ervirgestrach, sou de Finanzministère an engem Schreiwes

An och Standard and Poor's huet den Triple A vum Grand-Duché confirméiert, wéi schonn d'Ratingsagencen Moodys, DBRS a Fitch dat gemaach haten. Dat schreift e Samschdeg de Moien de Finanzministère an engem Schreiwes.

D'Budgetspolitik wier virsiichteg an de wirtschaftleche Wuesstem zolidd. De Finanzsecteur bleift an den A vu Standard and Poor's dee Secteur, deen am meeschten zum Wuelstand hei am Land bäidroe wäert och an Zukunft. Am Kader vum Brexit kéint Lëtzebuerg nei Finanzakteuren unzéien.

Op déi nächst dräi Joer gekuckt, mengt d'Ratingsagence, datt déi ëffentlech Schold bei 20 Prozent vum PIB wäert leien. Positiv wier, datt Lëtzebuerg weider an d'Recherche, d'Educatioun an d'Innovatioun géif investéieren.

Schreiwes vum Ministère

Le AAA du Grand-Duché confirmé par S&P (14/09/2019)

Communiqué par: Ministère des Finances

En date du 13 Septembre 2019, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a reconfirmé le AAA du Luxembourg avec perspective stable. Elle rejoint ainsi DBRS, Moody's et Fitch dans leur appréciation quant à la notation de crédit du Grand-Duché. Dans son analyse, l'agence souligne la prospérité économique du pays, le cadre institutionnel transparent et efficace, la politique budgétaire prudente ainsi qu'une croissance économique robuste.

Selon S&P, les taux de croissance du PIB pour la période 2019-2022 devraient se situer à des niveaux comparables à ceux rencontrés au cours des dernières années. Cette croissance est induite principalement par une forte consommation intérieure ainsi que par la bonne performance du secteur financier, qui contribuent à la prospérité du pays.

L'agence note que le secteur financier demeurera le principal vecteur de croissance de l'économie du pays et que celui-ci a bénéficié de la relocalisation d'acteurs financiers au Luxembourg dans le contexte du Brexit. Elle souligne également les efforts entrepris afin de diversifier l'économie luxembourgeoise vers d'autres secteurs à haute valeur ajoutée.

Pour la période 2019-2022, S&P s'attend à un maintien de l'excédent budgétaire et à une dette publique moyenne de 20% du PIB. S&P met en outre l'accent dans son analyse sur les politiques économiques menées par le gouvernement, contribuant au développement durable du pays. Dans ce contexte, l'agence souligne la politique d'investissement soutenue et ciblée tant dans les infrastructures que dans la recherche, l'éducation et l'innovation.

En conclusion, S&P estime que les risques liés à l'environnement externe, dont l'impact possible des changements au niveau de la fiscalité internationale des entreprises, seront gérés de manière efficace et proactive par le gouvernement.

Pierre Gramegna commente: « Je me réjouis que l'agence Standard & Poors rejoint les autres agences pour reconfirmer le AAA au Luxembourg avec perspective stable. La politique menée par le gouvernement aussi bien au niveau du développement durable que des investissements dans les infrastructures, la recherche et l'innovation ne passe décidément pas inaperçue. Cela encourage le gouvernement de continuer à persévérer sur cette voie. »