E Freideg de Mëtteg hunn 19 Zaldoten zu Dikrech hir Amtszäit ugefaangen.

Am Kader vun dëser Zeremonie goufen et nach Auszeechnunge fir déi Zaldote vun der Lëtzebuerger Arméi, déi an de Joren 2018-2019 u Missiounen am Mali, a Litauen an an Afghanistan deelgeholl hunn.

© EMA © EMA

Schreiwes vun der Regierung

François Bausch a assisté à la cérémonie de promesse solennelle de 19 soldats volontaires (13.09.2019)

Communiqué par: état-major de l'armée En date du 13 septembre 2019, l'armée luxembourgeoise a procédé au Centre militaire à Diekirch à la promesse solennelle de la 34e session de recrues. En présence du ministre de la Défense, François Bausch, 19 soldats volontaires ont prêté serment. Cette cérémonie marque pour les volontaires l'achèvement de l'instruction de base de quatre mois. Cette phase vise à préparer les recrues à leur formation militaire, qui se poursuit pendant 36 mois.

Durant son allocution, François Bausch a précisé: «Nous travaillons activement avec l'Armée et les syndicats sur la loi cadre de l'armée afin d'améliorer et de moderniser les statuts. Cette refonte rendra la carrière du soldat volontaire plus attrayante. De plus à partir de janvier 2020, les modalités de sélection pour soldats volontaires seront adaptées. Ainsi, les tests préliminaires écrits seront remplacés par un test psychotechnique.»

A l'occasion de cette cérémonie, une médaille de reconnaissance a été remise aux membres luxembourgeois ainsi qu'à des membres militaires étrangers déployés dans les contingents luxembourgeois au courant de l'année 2018-2019, que ce soit au Mali, en Lituanie ou en Afghanistan.