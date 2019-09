10 Joer no de grousse Protester huet de Mëllechpräis sech nach net wierklech zum Positive verännert. E Sonndeg gouf nach eemol dowéinst sensibiliséiert.

De 16. September 2009 huet d'Roserei vun den Europäesche Baueren, am Sträit ronderëm de Mëllech-Präis, en Héichpunkt erreecht. Op engem Feld bei Ciney an der Belsch, goufen 3 Millioune Liter Mëllech zerstéiert. Souzesoen d'Gebuertsstonn vun der "Fairer Mëllech" zu Lëtzebuerg.

10 Joer méi spéit, huet de Mett Roeder, President vun der Kooperativ, e Sonndeg de Moien en 13. Produkt virgestallt. No der Mëllech, Botter, Ram, Glace a souguer Lëtzebuerger Brie wier dat de Jughurt an de Goûten Vanill, Äerdbier, Molbier an Natur.

De Gilbert Leider vun Ierpeldeng un der Sauer ass och vun der éischter Stonn un mat derbäi. Eng Decisioun, déi hien net bereit. Mat der Kooperativ koum hie méi no un de Konsument, am Kader vun Degustatiounen, Fester a Foiren. Geleeënheeten, de Leit de Beruff vum Bauer méi no ze bréngen. 24 Stonnen Aarbecht op 24, 7 Deeg op 7, sou de Gilbert Leider, deem seng Hal zanter 300 Joer am Duerfzentrum steet.

Et ass Haut net einfach, Mount fir Mount, d'Enner beieneen ze kréien. Weider Sensibiliséieren si wichteg an Iwwerzeegungsaarbecht, fir datt d'Leit "Fair Produkter" kafen. D'Bauere ginn net op, fir hire Beruff ze verdeedegen. Dofir gesinn sech d'Europäesch Bauere e Méindeg, 10 Joer méi spéit, nees zu Ciney zeréck. Eng 1.000 Traktere sollen um Rendezvous sinn. Mat der selwechter Fuerderung wei 2009: e faire Mëllechpräis.