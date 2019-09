De britesche Premier Boris Johnson kënnt eng éischte Kéier hei zu Lëtzebuerg mam nach-EU Kommissiounschef Jean-Claude Juncker fir Gespréicher beieneen.

Geplangt ass ee gemeinsamt Mëttegiessen, dëst a Präsens vum EU-Chefnegociateur Michel Barnier. Dono gesäit de Boris Johnson och de Premier Xavier Bettel. Fir 15.15 Auer ass eng Pressekonferenz ugesat.

Am Mëttelpunkt vun de Gespréicher steet den EU-Austrëttsaccord. De britesche Premier fuerdert Changementer, eppes wat d'Europäesch Unioun bis elo refuséiert huet. De Jean-Claude Juncker hat de Weekend nach eemol däitlech gemaach, dass op kee Fall een neien Accord ausgehandelt gëtt. Hien huet de Britte virgeheit, keng alternativ Proposen op den Dësch geluecht ze hunn.

Sollte sech béid Säiten net eens ginn, dreet de Boris Johnson mat engem net gereegelte Brexit Enn Oktober. Dat britescht Parlament ass géint een No-Deal-Brexit a fuerdert noutfalls eng weider Rallonge vum Austrëttsdelai bis Enn Januar bei der EU unzefroen. De Boris Johnson schléisst dat allerdéngs aus.

An der Emissioun Background hei op der Antenne sot de Xavier Bettel e Samschdeg am Virfeld vun der Visitt vun dësem Méindeg, dass et weder een Alternativplang nach een neien Delai géif ginn.

Ëmstridden ass d'Fro, wéi trotz dem Brexit eng fest EU-Baussegrenz tëscht Irland an dem briteschen Nordirland ka verhënnert ginn. D'EU ass weiderhin fir ee sougenannte Backstop, deemno am Noutfall ganz Groussbritannien an der EU-Zollunioun soll bleiwen.

Déi europäesch Organisatioun vun de Patronen, Business Europe, warnt virun engem EU-Austrëtt vu Groussbritannien ouni Accord. En No-Deal-Brexit wier eng Katastroph. En net gereegelten Austrëtt wier fir déi eenzel Säiten extrem schiedlech, heescht et vun der Organisatioun. Et ass den Appell u Groussbritannien an un d'EU, all erdenklech Efforten ze maachen an ee konstruktiven Dialog ze féieren, fir dat ze verhënneren. Business Europe erwaart, dass déi britesch Regierung realistesch Optiounen op den Dësch leet.