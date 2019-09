Brasilien géing eng ganz Partie Kritäre mat Féiss trëppelen, déi fir esou e Fräihandelsaccord wichteg sinn, sou déi gréng Deputéiert Stéphanie Empain.

Och wann d'Kritäre géife stëmmen, géing weiderhin d'Fro bestoen, wéi dat Ganzt ëmgesat soll ginn. "Dat, wat de Moment um Dësch läit, gesäit ganz dono aus, datt, wann d'Länner sech net u Reegelen halen, et keng Méiglechkeete ginn, fir an de Sträit-Schlichtungs-Mechanismen déi Froen unzeschwätzen", mengt d'Stéphanie Empain.

D'Ofkommes tëscht der EU an de Mercosur-Staate Brasilien, Paraguay, Uruguay an Argentinien läit aus Lëtzebuerger Siicht bis op Weideres op Äis. "Wann de brasilianesche President déi dote Politik am Amazonas weidermécht, da gesinn ech keng Chance, datt de Mercosor-Accord eng Kéier an d'Realitéit ëmgesat gëtt", sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn de Méindeg Moien an der aussepolitescher Chamberkommissioun.

AUDIO: Ofkommes tëscht der EU an de Mercosur-Staaten / Rep. Claudia Kollwelter (16.9.19)

Der CSV no wieren och positiv Elementer am Ofkommes, mä et géifen och eng Partie Problemer ginn, souwuel a punkto Landwirtschaft, wéi och a punkto Klimaschutz oder Développement durable. Et misst ee kucken, wéi den Dossier weider evoluéiert, seet de Claude Wiseler. Et wier wichteg, dass ee mam Handelsofkommes, notamment och mat de Mercosor-Länner, géif weiderkommen.

Anescht gesäit dat den Deputéierten David Wagner vun déi Lénk, deen ze bedenke gëtt, datt een d'Fräihandelsaccorde global a Fro stelle misst: "Mat oder ouni Amazonas-Bränn ass den Accord Mercosur-EU e schlechten, e ganz schlechten Accord, en anti-sozialen Accord. E geet géint déi kleng Baueren an t'ass e Klima-Killer. Dofir hunn ech och guer kee Verständnis, datt Sozialisten a souguer Grénger soen, am Prinzip wier e guer net sou schlecht. Ech mengen, si hu fundamentalement näischt verstanen."

Eng Kritik, déi de Jean Asselborn net esou stoe léisst: "D'Mandat, fir den Accord auszehandelen, krut d'Kommissioun virun 20 Joer. Am Sënn, datt een trotzdeem awer internationalen Handel stimuléiert. Am Interêt vun de Leit an Europa an awer och vun de Leit am Mercosur. An dofir muss een e wéineg oppassen, do sou einfach ze tranchéieren." Et hätt een als politescht Zeeche gesat, datt et esou net geet, an, datt net just ëmgeduecht, mä och ëm-gehandelt muss ginn, huet den Ausseminister nach betount.