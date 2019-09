An der Nuecht vum 11. op den 12. September koum et bei der Entrée vum Stater Park an der Avenue de la Porte Neuve zum tragesche Virfall.

Wéi d'Police mellt, war hei e Mann wéinst akuten Otemproblemer zesummegebrach an huet misste reaniméiert ginn. Déi medezinesch Mesurë konnten ouni Zäit ze verléiere lancéiert ginn, dat well opmierksam Passanten direkt bei Rettungsunitéite gelaf sinn, déi zu deem Moment bei der Entrée vun der Schueberfouer stationéiert waren. Nodeems Rettungsequippe mat der Reanimatioun fäerdeg waren, konnten dës Zeien allerdéngs net méi fonnt ginn. Et handelt sech heibäi ëm 2 Persounen, eng Fra an eng weider Persoun, Méi Detailer ginn et keng. Well den Tëschefall net am Siichtfeld vun den Iwwerwaachungskamerae war, sinn d'Zeie gebieden, sech bei der Police vun der Stad Lëtzebuerg um 24440 4500 mellen, fir dobäi ze hëllefen, den Oflaf opzeklären.