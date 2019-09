E Méindeg de Mueren gouf der Police den Aarbechtsaccident zu Gréiwemaacher gemellt.

En Aarbechter war vu enger Stee e puer Meter an Déift gefall. Hie gouf mam Rettungshelikopter an d'Spidol bruecht. Éischten Informatioune no, soll den Zoustand vum Mann awer stabil sinn.