Wéi d'Police mellt, koum et zu Bidscht um fréie Sonndeg de Moien zu engem Accident mat enger Päerdskutsch.

D'Päerd war erféiert an duerchgaangen. D'Kutsch ass dobäi därmoossen hin an hier geschleidert ginn, dass de Kutscher erauskatapultéiert gouf an d'Gefier doropshin ëmgetippt ass. Hie gouf schwéier blesséiert a koum mat der Ambulanz an d'Spidol. D'Päerd ass duerno nach e Stéck weider gelaf an huet een Auto beschiedegt.