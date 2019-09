Brexit, Handelskricher an elo d'Attacken op déi gréisste Pëtrolsraffinerien a Saudi-Arabien. D'Reaktioun vun de Finanz-Mäert ass bis elo awer nach moderat.

Ëm 11% sinn d'Pëtrolspräisser kuerzfristeg an d'Luucht gaangen a leien elo bei ronn 67 Dollar de Barrel Brent. Wéi eng Repercussiounen huet dat op d'Pëtrolspräisser zu Lëtzebuerg? Do hänkt villes dovun of, wéi et weidergeet.

Wat d'Front vum Ueleg ugeet, bräicht ee sech aktuell keng gréisser Suergen ze maachen. Esouguer wann de Präis vum Barrel weider géif klammen, hätt dat keng Auswierkungen op d'Previsioune vun der Inflatioun an domadder och net op d'Indexatioun.

Esouguer an engem Zeenario vun iwwer 75 Dollar de Barrel kéint ee relativ geloosse sinn, awer et wier verständlech, dass eng Hausse vun de Präisser Onsécherheet verursaacht, mengt de Carlo Thelen, Direkter vun der Chambre de Commerce.

All déi Onsécherheeten hu schonn zu enger méi schwaacher Weltkonjunktur gefouert. An wann et geopolitesch géif ausaarten, hätt dat e ganz aneren Impakt op d'Pëtrolspräisser an op d'Lëtzebuerger Ekonomie.

Et wäert esou sinn, dass de Pëtrolspräis net nëmmen 11% wäert an d'Luucht goen, mä längerfristeg wäert héich sinn. Iwwert den Effekt vun der Indexatioun riskéiert Lëtzebuerg eng méi héich Inflatioun a méi héich Präisser ze kréie wéi an den Nopeschlänner. An deem Kontext géing ee mierken, dass den Index-System och ka geféierlech si fir d'Land, sou de Carlo Thelen.

Et dierft een eben net vergiessen, datt Lëtzebuerg mat senger oppener Ekonomie ofhängeg vun den internationale Mäert ass.