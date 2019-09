Am 2. Prozess géint en Usträicherbetrib, an deem et ëm d'Fro goung, ob d'Firma eng Autorisatioun fir Aarbechten um Daach huet, gouf de Fräisproch gefrot.

E Privatmann hat d'Firma ugesicht wéinst sou Aarbechten aus dem November 2014, déi senger Meenung no net richteg gemaach goufen. D'Appeluerteel gëtt den 9. Oktober gesprach.