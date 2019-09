Dat war d'Fuerderung um Dikrecher Geriicht am Prozess géint e Mann vun 21 Joer; hie krut wéinst Viol de Prozess gemaach.

Et war him virgehäit ginn, am September 2017 en deemools 12 Joer jonkt Meedche vergewaltegt ze hunn; hie soll der jonker Fra donieft am Summer virzejoert iwwer Snapchat sexuell Propose gemaach a kannerpornografesch Fotoe vun hir gehat an och gekuckt hunn. De 17. Oktober gëtt d'Uerteel gesprach.