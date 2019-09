Um Dikrecher Geriicht hat sech e Kiné aus dem Éislek wéinst Attentat à la pudeur ze veräntweren.

De Mann vun 48 Joer krut reprochéiert, enger Fra vun haut 26 Joer am Juni 2017 a senger Praxis un d'Brëscht gaangen ze sinn.

An der Sëtzung sinn d'Versioune vun de presuméierten Affer an Täter wäit auseneegaangen! Iwwerdeems d'Fra gemengt huet, si wär vläicht net déi Éischt, awer hoffentlech déi Lescht an deem Fall, huet de Mann betount, et wär onméiglech ze soen, hien hätt hir Broschtwaarze beréiert.

Et wär traureg, dass et heizou kéim, huet de Kiné fonnt, dee 16 Joer am Land ass. Hien hätt déi jonk Fra permanent gefrot, ob et hir gutt geet, mä just net an der Géigend vun der Broscht. „Si hätt solle soen: Et geet net!“, huet de Mann deklaréiert, deen der Patientin och alles wëll erkläert hunn.

D'Fra, déi ë.a. Problemer mam Réck hat, war fir d'éischt zweemol vun der Partnerin vum Kiné behandelt ginn, ier si zweemol bei hie goung. Beim 4. Rendez-vous hätt si sech vun engem gewëssene Moment un net wuel gefillt. Si wär masséiert ginn, hien hätt d'Bretellë vun hirem Soutien op d'Säit gemaach a wär op eemol mat béiden Hänn dodra gewiescht. Si hätt sech gefrot, wou de professionellen Traitement ophalen a wou si sech zu Recht onwuel fille géif, hätt quasi net méi geotemt, an hire Kierper wär ganz ugespaant gewiescht.

Och zwou Kinéen hunn ënnerschiddlech Aussoe gemaach zur Behandlung vun der jonker Fra. Iwwerdeems d'Partnerin vum Mann der Meenung war, dass et normal wär, wat hie gemaach huet, huet eng Frëndin vun der Fra betount, et géif wuel Therapië ginn, bei deenen een un d'Broschtwaarze geet, mä dat hätt an dësem Fall net dozou gehéiert.

Nodeems de Me Wiltzius, Affekot vun der Fra, 5.000 € Schuedenersatz gefrot hat, huet d'Me Anouk Meis, Affekotin vum Mann, ënnerstrach, dass déi grave Virwërf formell kontestéiert wären. Hire Client hätt d'Fra héchstens onbewosst/ongewollt beréiert, woufir si säi Fräisproch verlaangt huet.

Dogéint war fir d'Vertriederin vum Parquet den Attentat à la pudeur zréckzebehalen: D'Fra wär glafwierdeg, wougéint de Mann verschidde Versioune vu sech ginn hätt. Wéinst deene grave Faite sollt hien zu 9 Méint Prisong mat Sursis an zu enger Geldstrof condamnéiert ginn.

D'Uerteel ass fir de 17. Oktober.