All Woch lauschteren 278.700 Leit RTL Radio Lëtzebuerg, 262.300 Spectateure kucken RTL Télé Lëtzebuerg an 260.600 Visiteure surfen op RTL.lu.

All 6 Méint loossen d’Regierung an d’Haapt-Medienhaiser (Editpress SA, IP Luxembourg/CLT-UFA a Saint Paul Luxembourg SA) via TNS-Ilres préiwen, wéi de Mediekonsum zu Lëtzebuerg evoluéiert. Zanter dëser Editioun vun der Etüd ginn d’Leit vu 15 Joer un gefrot (virdrun vun 12 Joer un) [nëmmen d'audiovisuell Medien, net d'Printmedien].



All Woch lauschtere 54.1 % vun der Populatioun (vun iwwer 15 Joer) RTL Radio Lëtzebuerg. Mat 278.700 Nolauschterer pro Woch, dovunner 78.900 Auslänner, ass RTL Radio Lëtzebuerg dee meescht-consomméierte Medium zu Lëtzebuerg a bleift d’Nummer 1 vun alle Lëtzebuerger Medien. Am Duerchschnëtt lauschtere si 2,5 Stonnen den Dag eise Radio.

D’Programmer vun RTL Télé Lëtzebuerg (och via Den 2. RTL an Internet) ginn all Woch vun 262.300 Leit (vun iwwer 15 Joer) gekuckt. Vun deene Spectateure si 77.500 Leit auslännesch Residenten.

Mat méi ewéi 260.000 Visiteure pro Woch bleift RTL.lu (zesumme mam RTL 5Minutes an RTL Today) och dee meescht-consomméierten Internet-Medium am Land. Um Lëtzebuerger Informatioun-Site sinn 79.400 Leit auslännesch Residenten.

D’Resultater aus der aktueller Plurimedia-Etüd vun der TNS-Ilres confirméieren och dëst Joer nees eng staark Präsenz vun den RTL-Medien zu Lëtzebuerg. Op eng Woch gekuckt, erreechen d’RTL Medien 399.300 Persounen, dat si 77.5 % vun der Populatioun iwwer 15 Joer. RTL Radio Lëtzebuerg, RTL Télé Lëtzebuerg an RTL.lu beleeën an der Wochenaudienz weiderhin déi 3 éischt Plazen am Ranking vun de Lëtzebuerger Medien.

D’ganz Ekipp vun RTL Lëtzebuerg seet Iech MERCI fir d'Vertrauen, dat Dir eis Dag fir Dag entgéintbréngt.