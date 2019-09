Vum 20. bis den 27. September organiséiert Youth for Climate an Zesummenaarbecht mat aneren Organisatiounen eng Rei Evenementer.

Zesumme wëlle si op d’Konsequenze vum Klimawandel opmierksam maachen. En Dënschdeg de Moie goufen d'Detailer virun der Presse presentéiert.

D'ONGen, Gewerkschaften an aner Organisatiounen, déi sech ënnert dem Titel "United for Climate Justice" zesummegedoen hunn, deelen zwou zentral Fuerderungen: D’Regierung soll de Klimanoutstand ausruffen an d’Konsequenzen op d'Klima an op d’Ëmwelt an all Decisioun mat afléisse loossen. Et soll donieft eng sougenannte "Klima-Justiz" etabléiert ginn, tëscht de Generatiounen, tëscht dem globalen Norden an dem globale Süden an tëscht Aarm a Räich. Zum Beispill andeems Fonge geschaf ginn, fir deene Leit, déi d’Konsequenze vun der Äerderwiermung fir d’éischt spieren, ze hëllefen.

D'Woch vu Klima-Aktiounen, wärend där och an anere Länner Demonstratiounen organiséiert ginn, fänkt mat engem Schülerstreik dëse Freideg un an hält mat engem Generalstreik e Freideg an enger Woch op. No dëser Aktiounswoch wëllen d’United for Climate Justice-Organisatioune weider Evenementer am Januar an am Fréijoer organiséieren, huet et en Dënschdeg de Moien nach geheescht.