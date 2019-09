Um Dënschdeg ass de Lëtzebuerger Premier fir eng Aarbechtsvisitt beim franséische President Emmanuel Macron.

Déi europäesch Aktualitéit steet um Ordre du jour.

© Pierre Jans / RTL Télé Lëtzebuerg

Le Luxembourg et la France partagent un grand nombre de priorités européennes. La protection de notre planète, le futur budget de l’UE & le marché unique numérique étaient quelques-uns des sujets abordés avec @EmmanuelMacron à l’@Elysee en vue de préparer le prochain #CE / #EUCO. pic.twitter.com/B2Fi6NX3Yl — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 17, 2019

De Lëtzebuerger Premier hat um Dënschdeg de Moie schonn eng Entrevue mat der Buergermeeschtesch vu Paräis Anne Hidalgo. Den Ëmfang war ganz häerzlech, wéi een op engem Video op Twitter gesäit. An de Gespréicher goung et ënnert anerem ëm d'Roll vu Stied am Kampf géint de Klimawandel, grad wéi ëm de gratis ëffentlechen Transport.

C’est un plaisir et un honneur de recevoir ce mardi à l’Hôtel de Ville @Xavier_Bettel, Premier ministre du Grand-Duché du #Luxembourg, pour échanger sur la gratuité des transports en commun ainsi que les défis climatiques et environnementaux. @Celia_Blauel @PKlugman pic.twitter.com/VsXgOqaOvz — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 17, 2019

Quel plaisir de retrouver une bonne amie & maire de @Paris, @Anne_Hidalgo! Échanges notamment sur le rôle des villes dans la lutte contre le réchauffement climatique, la multi-modalité, la participation citoyenne, ainsi que la transition vers une société de plus en plus digitale. pic.twitter.com/eOVftmAirO — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 17, 2019

Op der Agenda steet och nach e Gespréich mam franséische Premierminister Édouard Philippe. Hei geet et ëm d'bilateral Relatiounen tëscht Lëtzebuerg a Frankräich.