Wéi de Bistum um Dënschdeg de Moie matdeelt, ass d'Bëschofswei vum Leo Wagener Sonndes den 29. September an der Kathedral.

D’Kathedral ass vu 14:00 Auer un op. De Public gëtt gebieden, iwwer d’Entrée Ënneschtgaass (Rue Notre-Dame) eranzegoen a bis 14:45 Auer an der Kathedral Plaz ze huelen. Leit am Rollstull si wëllkomm; aus organisatoresche Grënn si si gebieden sech unzemelle bis den 20. September um Tel. 462023-32 oder per Mail events@cathol.lu.



Am Virfeld vun der Bëschofswei sinn e Freideg, de 27. September 2019, zwou Gebietsveilléeën: um 18:30 Auer an der Kierch zu Walfer an um 19:00 Auer an der Kierch zu Houschent.



Wie bei Geleeënheet vun der Bëschofswei vum Mgr. Leo Wagener e Geste maache wëllt, kann dëst maache mat engem Don un d’Fondatioun Sainte-Irmine fir de Fonds d’avenir vun der Kierch oder fir den Accueil vun zwou Flüchtlingsfamilljen hei zu Lëtzebuerg (Mentiounen: „Ordination épiscopale – Fonds d’avenir“ oder „Ordination épiscopale – Accueil réfugiés“): CCPLLULL LU63 1111 7017 0305 0000.



De leschte 24. Juli war de Chanoine Leo Wagener vum Poopst Franziskus zum Titularbëschof vun Aquae Novae in Numidia an zum Weibëschof an der Äerdiözes Lëtzebuerg ernannt ginn. Seng Bëschofsdevise ass: AD FONTES FIDEI – ZU DE QUELLE VUM GLAWEN – AUX SOURCES DE LA FOI.



Haaptkonsekrator ass den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich, Matkonsekratore sinn de Mgr. Fernand Franck, emeriéierten Äerzbëschof vu Lëtzebuerg, an de Mgr. Georg Bätzing, Bëschof vu Limburg.



D’Bëschofswei gëtt am Optrag vun der kathoulescher Kierch live vu 15 Auer un um .dok iwwerdroen an am LIVE-Stream op www.cathol.lu .