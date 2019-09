D'Summerpaus ass eriwwer. An der Stad stinn déi ganz Woch iwwer Verkéiersdelikter am Mëttelpunkt vun de Verhandlungen.

Sou zum Beispill e Mann vu 26 Joer, deen am Mee op der Polvermillen owes spéit net nëmmen duerch eng rout Luucht, mä och nach ënner Alkoholafloss gefuer ass. Den Alkoholtest hat bal 2,35 Promill ugewisen. „Ech siche keng Excusen! Et deet mir leed! Ech war irresponsabel a si mir bewosst, wéi eng Konsequenzen et hätt kënnen hunn!" Dat sot de Beschëllegten den Dënschdeg de Moie virum Riichter, dee säi Feeler agesinn huet. Dëse Mann huet sech net fir d'éischt viru Geriicht misse veräntweren. 2017 wär hie schonn emol erwëscht ginn, well hien ze vill gedronk hat, an 2018 hätt hien eng Fahrerflucht begaangen. „Heifir gëtt et normalerweis Prisong! Den Taux ass och extrem héich!", huet de Riichter dem Ugekloten an d'Gewësse geriet, deen am Stage ass, fir eng fest Aarbechtsplaz ze kréien.

AUDIO: Stater Geriicht / Rep. Eric Ewald (17.9.19)

E Polizist sot, dass hien deen Owend mat engem Kolleg d'Polvermillen erofgefuer wier a Richtung Hamm. Si hätten decidéiert, den Auto unzehalen, well de Chauffer am Zick-Zack an duerch Rout gefuer wier. Doropshin huet de Beamten d'blo Luucht ugemaach, fir den Auto ze stoppen. De Schëllegen hätt no Alkohol geroch a krut seng Zong net gedréint. Säi Verhalen der Police géigeniwwer wier awer ganz manéierlech gewiescht.

Säin Affekot huet betount, dass de Mann zur Zäit eng Formatioun mécht, déi him um Häerz léich. Dobäi gëtt hie reegelméisseg mat de Konsequenze vun ze vill Alkohol konfrontéiert. Dem Maître Lehnen no wär säi Client frou, dass keen zu Schued koum. Den Affekot huet e Fuerverbuet mat der Ausnam vum Wee op d'Schaff gefrot an doriwwer eraus, wat eng méiglech Prisongsstrof ugeet, dorëms gebieden, dem Mann nach eng Chance ze ginn.

Fir d'Vertriederin vum Parquet hätt de Mann awer a Kaf geholl, dass hie sech an aner Leit a Gefor bruecht hätt, an hie wär och fir d'zweete Kéier mat Alkohol am Blutt erwëscht ginn. Dofir huet si eng ugemoosse Geldstrof gefuerdert an e Fuerverbuet vun 23 Méint, ouni Sursis.

De 4. Oktober gëtt d'Uerteel gesprach.

Och d'Geriicht zu Dikrech ass nees zeréck aus der Summerpaus an huet sech de Méindeg mat enger Viol-Affär an engem Attentat à la pudeur befaasst.