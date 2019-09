No dësem Tëschefall am Stroosseverkéier huet den Automobilist säi Permis missen ofginn.

An der Nuecht op en Dënschdeg géint 3 Auer huet d'Police an der Neier Avenue an der Stad en Automobilist gestoppt, well en duerch Rout gefuer war.

Den Alkoholtest war positiv, dofir gouf de Permis gouf agezunn.