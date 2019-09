Et wier schrecklech bedauerlech, wat geschitt ass, an d'Stad Lëtzebuerg géing alles maachen, fir de Schued opzefänken.

Dat sot d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer den Dënschdeg de Mëtteg iwwert de Virfall an der Kläranlag zu Beggen.

Leschte Freideg den Owend war e Schieber iertemlecherweis opgaangen a d'knaschtegt Ofwaasser ass an d'Uelzecht gelaf. Bis op Miersch sinn d'Fësch am Floss erstéckt. 20 Stonne laang ass de Schmorri vun der Kläranlag an de Floss gelaf, eng 20.000 Kubikmeter Waasser.

Et ass glécklecherweis kengem Mënsch eppes geschitt, mä den Ënweltschued ass gravéierend, sou d'Lydie Polfer. D'Stad Lëtzebuerg huet den Dënschdeg de Mëtteg am Detail erkläert, wat genee geschitt ass: Freides owes gouf et e Problem mat engem Computer. En Alarm ass ugaangen, dono gouf gekuckt a reagéiert. De Computer huet dunn awer den Uerder ginn, de Schieber opzemaachen, wat e grousse Feeler war. Dat huet dee Moment awer kee matkritt. Eréischt 20 Stonne méi spéit ass d'Pann entdeckt ginn.

Wéi et zu deem technesche Feeler konnt kommen, ass onkloer. Sou eng Kläranlag ass voll automatiséiert an elo muss gekuckt ginn, datt sou eng Pann net méi virkënnt.

D'Kläranlag zu Beggen ass déi gréissten am Land, gebaut fir 200.000 Leit. En Ausbau fir den Equivalent vu 450.000 Awunner ass elo virgesinn.

Déi doudeg Fësch ginn zurzäit all aus der Uelzecht eraus geholl. D'Waasser vum Floss botzt sech selwer, d'Verknaschtung hëlt lues a lues of. Et war glécklecherweis keng chemesch Pollutioun. D'Ofwaasser, dat an d'Uelzecht gelaf ass, war virdrun duerch de „Feinreech" gelaf, dat heescht, Lingetten, Plastik oder Fett waren net méi dran.