24/24 ass d'Equippe vum Péitrusshaus bereet fir Jonker an Nout am Péitrusshaus opzehuelen, ähnlech wéi eng Urgence am Spidol.

Jonker, tëscht 12 an 21 Joer, kënnen sech an enger Krisesituatioun, per Telefon oder sur place u si wenden, Ënnerstoung a souguer eng Schlofméiglechkeet froen. De Service den d'Associatioun "Solidarité Jeunes" mam Péitrusshaus ubitt ass eemoleg am Land. Keng aner Struktur erméiglecht eng kuerzzäitbegrenzten Urgence-Opnam.

De Jonke ka bis zu 10 Deeg hei iwwernuechten, allerdéngs nëmme mam Accord vun den Elteren. Et ass deemno keng Plaz wou déi Jonk sech kënne virun den Eltere verstoppen. Hei schafft déi multidisziplinär Equippe vun Educateuren, Assistants sociaux a Psychologen drun zesumme mam Jonken an der Famill eng Léisung ze fannen. D'Zil ass de Retour Heem an d'Famill, ass dëst net méiglech gi Foyeren oder och Internater proposéiert.

Wärend dem Openthalt am Péitrusshaus muss de Jonke weiderhin an d'Schoul goen a sech un d'Hausreegelen halen. Dobäi Zielen ënnert anerem spéitstens um hallwer Siwen Owes zeréck am Péitrusshaus ze sinn, all Owend zesumme ronderëm en Dësch ze iessen a keen Handy am Zëmmer.

D'Equippe vum Péitrusshaus ass ënnert der gratis Hotline 8002 6002 ze erreechen.