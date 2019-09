All Joer ginn et an de Spideeler op der ganzer Welt 134 Milliounen ongewollten negativ Virfäll an déi féieren dozou, datt eng 2,6 Millioune Leit stierwen.

Déi Zuelen nennt d'Weltgesondheetsorganisatioun um Dënschdeg, um éischte Weltdag vun der Patientesécherheet.



D'Sécherheet vum Patient soll eng global Prioritéit ginn an dofir ginn d'Leit sensibiliséiert. Zum Beispill am Hall vum CHEM zu Esch, do goufen et 3 speziell Atelieren.

Ënnert anerem goung et drëm fir de Leit ze weisen, wéi ee seng Hänn richteg desinfizéiert. E wichtege Reflex, wann een an e Spidol geet, fir ze verhënneren, datt ee Mënschen, déi scho krank sinn, nach méi krank mécht.



An engem zweeten Atelier goung et ëm d'Identifikatioun vun de Patienten, ëm de Bändchen, deen een ëm d'Handgelenk gemaach kritt, fir datt et net zu Verwiesslunge kënnt.



An deem drëtten Atelier goung et ëm d'Formation continue fir d'Personal an d'Leit konnten un enger Popp léieren, wéi ee sech soll verhalen, wann een e Mënsch reaniméiere muss.



Déi Responsabel vum Escher Chem hunn ënnerstrach, datt et wichteg ass fir de Patient selwer mat an d'Boot ze huelen, well och hien mat klenge Gesten, zum Beispill d'Fanger richteg desinfizéieren, zu méi Sécherheet an de Spideeler ka bäidroen.