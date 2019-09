D'Pompjeeën hunn d'Fra missten aus hirem Gefier eraus befreien. 4 weider Persoune goufe blesséiert.

En Dënschdeg den Owend koum et tëscht Holztem an dem Wolsfelderberg, direkt bei der däitsch-Lëtzebuerger Grenz zu engem uergen Accident tëscht 2 Gefierer. Eng Lëtzebuergerin, déi eleng an hirem Gefier war, gouf ageklemmt a schro blesséiert. Si huet misste vun de Pompjeeën aus hirem Auto befreit ginn.

An deem aneren Auto ware 4 Persounen dran, déi alleguerte blesséiert goufen. De Parquet an Däitschland huet Ermëttlungen op der Plaz ordonnéiert.