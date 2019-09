Schwéier verwonnt gouf eng Persoun en Dënschdeg am spéide Mëtteg an engem Accident op der Escher Strooss an der Stad.

Géint 16.45 Auer war hei ee Passant vun engem Auto ugestouss ginn. Dat mellt den 112. 3 liicht Blesséierter gouf et géint 17.30 Auer en Dënschdeg de Owend an engem Accident zu Esch an der Route de Luxembourg. Zwee Autoen hate sech hei ze pake krut.