Wéi et awer elo, wann och déi Autoen aus dem Parking sinn, mam Rousegäertche weidergeet, kann zu dësem Ament nach net gesot ginn.

43 Autoe konnten antëscht aus dem Parking Rousegäertchen erausgeholl ginn, 31 sinn nach um "Minus 1" geparkt. Dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch de Moien um CityBreakfast präziséiert, eng Woch nodeems et am ënnerierdesche Parking gebrannt hat. Wéi et mam Parking weidergoe soll, dorop hätt een aktuell nach keng Äntwert:

Mir mussen elo kucken, wat alles misst gemaach ginn, wéi eng Konditioune mer missten erfëllen, wa mer géifen duerch eng "sommaire remise en état" dat nees opmaachen. An dat musse mer nach ofklären, och mat der ITM.



D'Fro wier zum Beispill, ob d'ITM e Sprinklersystem géif froen, ob d'Elektresch net anescht misst geluecht ginn, well haut nu mol aner Norme géinge gëllen, wéi virun 30 Joer. Deemno wat verlaangt gëtt, wier et sënnvoll, de Parking elo komplett ze renovéieren. An engem Mount misst een do méi wëssen, huet d'Lydie Polfer betount.