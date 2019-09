Wie gëtt wéini, firwat vun der Police duerchliicht? E Mëttwoch de Moie sinn d'Diskussiounen ëm d'Fichiers centrales an eng weider Ronn gaangen.

D'Diskussioun, déi duerch de "Screening" vun den Invitéen an der Philharmonie op Nationalfeierdag an d'Rulle komm ass, huet sech an Tëschenzäit op all d'Beräicher ausgedeent. De Minister fir bannenzegt Sécherheet François Bausch stoung den Deputéierten, zesumme mat Vertrieder vun der Police op en Neits an der zoustänneger Chamberskommissioun Ried an Äntwert. Ganz zefridde waren d'Deputéiert vun der Oppositioun um Enn allerdéngs net. Éischtens fuerdere si nach ëmmer eng komplett Lëscht mat alle Fichieren, déi bei der Police gefouert ginn an zweetens missten endlech konkret Kritäre festgeluecht ginn, wéi dës Fichiere solle geréiert ginn.

De Minister weist d'Reproche vun engem Manktem un Transparenz allerdéngs zeréck. Hie selwer hätt schliisslech Rapporte vun der nationaler Dateschutzkommissioun an der Policeinspektioun zu dësem Thema ugefrot. Parallel zur Aarbecht am Ministère, géif hei elo e kompletten Inventaire vun allen Datebanken an dovun, wéi dës genotzt ginn, gemaach ginn. Ausserdeem soll festgehale ginn, bei wéi engen Evenementer prealabel "Screeningen" vun de Gäscht musse gemaach ginn an op wéi enge Critèren Invitéen dat kënne refuséieren. Dem François Bausch no soll d'Gesetz fir d'Fonctionnement vun all de Police-Fichiere bis Enn vum Joer stoen.

