Him gëtt virgehäit, am Déngscht vun der kanadescher Ndrangheta gehandelt ze hunn. Hie war zanter August an Untersuchungshaft.

De presuméierte Mafioso, deen den 9. August zu Zolwer festgeholl gi war, gëtt un Italien ausgeliwwert. D’Chambre du Conseil vun der Cour d'appel huet en Dënschdeg an Appell d’Decisioun aus éischter Instanz confirméiert, esou de Porte-parole vum Geriicht op RTL-Nofro hin. Dem Santo Rumbo huet zanter dësem Joer zu Lamadelaine gewunnt a war Co-Gérant vun engem Café zu Déifferdeng. Links Weider Lecture: Presuméierte Mafioso "Faillen" am Kampf géint de Blanchiment