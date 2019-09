Wéi de Konsumenteschutz matdeelt, goufen d'Produiten mëttlerweil aus dem Verkaf erausgeholl, allerdéngs gouf d'Gedrénks schonn am Virfeld verkaf.

D'Autoritéite goufen driwwer informéiert, dass de Produit Chupa Chups Drink Strawberry vun der Mark Chupa Chups zu Lëtzebuerg am Palm Center verkaaft gouf. Wéi et heescht, wier an dësem Produit Mëllech dra verschafft an hei ginn et jo eng ganz Partie Leit déi allergesch sinn, respektiv eng Intoleranz opweisen.

Mëttlerweil gouf de Produit aus der Vente erausgeholl, ma eng Partie vum Produit gouf do virdru scho verkaaft. Vir Leit déi keng Allergie oder Intoleranz op Mëllech opweisen, besteet iwwregens keng Gefor.

D'Autoritéite recommandéieren all deene Leit, déi esou eng Allergie oder Intoleranz hunn, de Produit net méi ze consomméieren.