De Mëttwoch de Mëtteg ass e Motocyclist um Echangeur Kierchbierg a Richtung Tréier gefall. En ass dobäi blesséiert ginn.

Op der Plaz waren de SAMU Luxembourg 2, d'Pompjeeën aus der Stad an de Chef de peloton du Groupement Bockfiels.

Géint 16.25 Auer sinn en Auto an e Moto an der Avenue Guillaume an der Stad a Richtung Albert 1 kollidéiert. Eng Persoun ass dobäi verwonnt ginn. Am Asaz waren d'Pompjeeën aus der Stad.

Zu engem Feier koum et géint 15:47 zu Ettelbréck an der Avenue J-F. Kennedy. Blesséiert gouf dobäi keen. D'Pompjeeën vun Ettelbréck, Angelduerf an Dikrech an de Chef de peloton du Groupement Nordstad ware sur place.