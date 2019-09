L'équipe d'intervention «Pollution» de l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) a été informée en date du mercredi 18 septembre 2019 vers 15 heures par l’Administration communale de Roeser de la présence de poissons morts dans l'Alzette entre Livange et Peppange. Arrivé sur les lieux vers 15 h 30, l'agent de l'AGE a pu confirmer la présence de poissons morts et a constaté une forte turbidité de l'eau. Ensemble avec les responsables de la commune de Bettembourg, ainsi que du syndicat de dépollution STEP, la source de la pollution a pu être retracée à un chantier de la commune. Il s'agissait en effet d'un problème technique survenu en cours des travaux du chantier du nouveau bassin d’orage B01 à Bettembourg au lieu-dit «A Streifen» qui a provoqué un déversement d’environ 600 m3 d'eaux usées sans traitement biologique dans l'Alzette. D’après les responsables de l’entreprise effectuant les travaux, ce déversement accidentel d’eaux usées se serait déjà produit hier entre 18 et 19 heures. Depuis, aucun déversement supplémentaire n’a pu être constaté.



Par analogie à l’incident qui s’est produit le samedi 14 septembre 2019 à la station d’épuration de Beggen, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a également demandé aux responsables un rapport détaillé circonstancié. Sur base de ce rapport, la ministre décidera sur les mesures qui s'imposent.