Intellektuellt oder immateriellt Kapital gëtt an der Wirtschaft ëmmer méi wichteg.

Dat ass och d'Thema vun enger neier Broschür vun der Chambre de Commerce.

Haut muss eng Firma net nëmmen eppes produzéieren oder eppes Materielles hu fir Kapital ze hunn, och immateriellt Kapital zielt. Beispiller sinn Uber, eng Transportentreprise ouni eege Gefierer, Facebook, dat selwer kee Contenu produzéiert oder d'Plattform Airbnb, déi keng Hotellen huet an awer op der Bourse méi wäert ass wéi Marriott an Hyatt zesummen mat 8'000 Hotellen.

Entreprisen mat immateriellem Kapital ginn ëmmer méi wichteg, seet de Carlo Thelen, Direkter vun der Chambre de Commerce. Dofir huet d'Chambre de Commerce deen neie Bulletin erausbruecht (iwwer d'Actifs immatériels an d'Propriété intellectuelle). Dat ass eng Zort „Geschirrkëscht“ fir d'Entreprisen, mat Äntwerten op Froen: Wéi leeën ech mech un oder wéi schützen ech meng Iddi?

Hei am Land hunn d'Wirtschaft an d'Entreprisë mat immateriellem Kapital nach méi e staarkt Gewiicht wéi soss an Europa, si maache 45% vum PIB aus a bal 89.000 Aarbechtsplazen.