Schüler, déi e Freideg de Moien net an de Lyçée ginn, fir bei der #fridaysforfuture-Maniff matzemaachen, kréien en Non-excusé opgeschriwwen.

E Freideg ass eng weider Maniff vun der Fridays for Future Beweegung. Et ass den Optakt vun enger Woch laange Protester, déi weltwäit organiséiert ginn.

Schüler, déi e Freideg net an de Lyçée ginn, fir bei der Maniff matzemaachen, kréien en Non-excusé opgeschriwwen. Dat huet den Educatiounsministère esou als Consigne un d'Direktiounen erausginn.

Youth for Climate Lëtzebuerg weist sech op Facebook iwwert déi Mesure entsat. De Ministère géif probéieren, déi Jonk anzeschüchteren.

En Non-excusé wier awer iwwerhaapt näischt, am Verglach zu deem, wat ass, wann elo net géif reagéiert ginn op de Klimawandel, heescht et an engem Statement op Facebook.

Educatiounsministère sicht de Kontakt mam Organisateur

Op Nofro hin, deelt den Educatiounsministère mat, dass hir Dier grouss opsteet, fir mam Organisateur vun der Maniff en Accord ze fannen, fir déi Maniffen an engem gereegelte Kader iwwert d'Bühn ze kréien. Déi Hand, déi een dem Organisateur géif reechen, wier awer bis ewell ignoréiert ginn.

Et wier souguer de Wonsch vum Organisateur, dass d'Participatioun vun de Schüler bei der Maniff als "Acte d'incivilité" géif ugesi ginn. Dat wier net de Wonsch vum Educatiounsministère.

Och fir d'Maniff vun dësem Freideg wier et nach net ze spéit, fir sech un een Dësch ze setzen. Et géif ee vu Säite vum Ministère elo nach emol probéiere mam Organisateur a Kontakt ze trieden.

Gewerkschaft solidaresch mat de Schüler

D'Enseignantsgewerkschaft SEW weist sech um Donneschdeg de Mueren an engem Communiqué solidaresch mat de Schüler, déi wëlle manifestéieren a mécht den Appell un d'Léierpersonal, si net ze bestrofen.

Le SEW/OGBL se montre solidaire des lycéens dans leur lutte en faveur du climat et demande aux enseignants de ne pas sanctionner les participants. Conscients, et des conséquences désastreuses du changement climatique pour les générations futures, et du manque d’action des gouvernements passés et présents, les élèves des lycées luxembourgeois organiseront les 20 et 27 septembre 2019 de nouvelles manifestations en faveur du climat.

Le ministre Meisch vient de donner ordre aux directions des lycées de faire sanctionner tout élève participant pendant ses heures de cours à ces manifestations, et ce par des absences non-excusées sur leur bulletin d’études.

En cette période cruciale pour notre planète, le syndicat Education et Sciences (SEW) de l’OGBL ne peut que soutenir les élèves à prendre leur courage à deux mains, à accepter le risque de sanction et à manifester leur mécontentement en participant massivement à cette action.

Un tel acte de désobéissance civile ne doit pas faire peur aux jeunes. Tout au contraire. Par cette action, ils prouvent leur volonté à œuvrer pour l'intérêt général, à éveiller la conscience des autres citoyens, à susciter un débat, et ce, au prix de graves risques personnels.

Conscient de l’importance et de l’urgence à agir activement au sauvetage de notre planète, le SEW/OGBL appelle tous les enseignants à soutenir ouvertement les élèves dans leur lutte pour un avenir meilleur et à ne pas empêcher celles et ceux qui, poussés par des motivations nobles et sincères, entravent certaines de nos règles habituellement sanctionnables.

Le SEW/OGBL appelle tous les enseignants à exprimer leur mécontentement à l’égard de la décision prise par le ministre Meisch de faire sanctionner les élèves et étudiants qui ont le courage de se battre pour leur avenir.

Laissons nos élèves et étudiants participer librement aux manifestations des 20 et 27 septembre prochains. Plutôt que des sanctions, ils méritent notre respect.

Communiqué par le syndicat Education et Sciences (SEW) de l’OGBL

le 19 septembre 2019