Et hat an de leschte Wochen nawell vill Remmidemmi gi wéinst der Personalpolitik um Haff. Rieds war esouguer vun engem Personalkarussell.

Op d'mannst eng Plaz ass um Haff also mol nei besat ginn. Eleng am Mäerz dëst Joer hate, mam Monique Feidt an Alain Rousseau, 2 Leit vun der Kommunikatioun demissionéiert. Donieft hat och Véronique Poujol am Juli en "commun accord" den Haff verlooss. Si war 2016 eréischt als Beroderin vun der Grande-Duchesse Maria Teresa engagéiert ginn.

RTL NEWS: Persounekarussell um Haff

Et huet een no ville Méint een neien Direkter bei der "Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse ". De Choix ass op de Lieutnant-Colonel Philippe Majerus gefall. Hien ass zanter 2013 "Aide de Camp" an der Ekipp vun der Groussherzogin Maria Teresa.

Nieft senger militärescher Carrière huet de Philippe Majerus och vill sozial Projeten an Evenementer begleet, wéi nach ganz rezent den internationale Forum "Stand Speak Rise UP!"

De Mike van Kauvenbergh hat no nëmmen engem Joer vum Poste als Direkter vun der "Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse"demissionéiert.