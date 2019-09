Dëst geet aus engem representative Sondage ervir, deen d'Steierberodungsfirma Atoz zu Lëtzebuerg maache gelooss huet.

De Klimawandel beonrouegt d'Leit an 73% vun der Lëtzebuerger Populatioun si bereet, ze verzichten, a fuerdere Mesurë vun der Regierung. 600 Residenten hu bei der representativer Ëmfro vun der Steierberodungsfirma Atoz, déi Quest duerchgefouert huet, matgemaach.

73% vun de Leit hei am Land soe sech also prett, fir nei Gesetzer an nei Steieren. 41% fannen, datt Autoen, déi vill verbrauchen, méi héich solle besteiert ginn. 42% ënnerstëtzen eng CO2-Steier op Flich.

42% weise sech awer och pessimistesch, datt de Mënsch iwwerhaapt, mat enger Ännerung vum Liewensstil, eppes géint de Klimawandel kann ënnerhuelen. 18% si skeptesch, ob et iwwerhaapt e Klimawandel gëtt, fir deen de Mënsch responsabel ass.

Et ass den 1. representative Sondage, deen zu Lëtzebuerg gemaach gouf zum Thema Klimaschutz a wat d'Leit hei am Land bereet wären, ze maachen. Atoz weist sech iwwerrascht iwwer eenzel Resultater. Sou soten 43% vun de Leit, si wäre bereet op en elektreschen Auto ëmzeklammen. Bal d'Hallschent weist sech prett, fir kee Fleesch méi z'iessen. An 71% soten an der Ëmfro, si kéinte sech virstellen, fir sech op ee Vol mam Fliger d'Joer ze limitéieren.

