En Donneschdeg de Moien huet d'Police kuerz virum Rondpoint Gluck d'Automobiliste méi genee ënnert d'Lupp geholl.

Ënner anerem hunn d'Beamte gekuckt, ob d'Leit hire Sécherheetsgurt unhaten, besonnesch awer den Handy wärend dem Fuere benotzt hunn.

Vun am Ganzen 30 Verstéiss hunn der 20 e Protokoll kritt, well se den Handy am Grapp haten. An engem Fall hat ee Chauffer kee Gurt un.