Wat d'Liewensmëttelpräisser ugeet, läit Lëtzebuerg Eurostat no op zweeter Plaz vun den deierste Länner an Europa. Op éischter Plaz ass Dänemark.

D'Brout ass zu Lëtzebuerg an der Moyenne 27% méi deier wéi am Rescht vun der Europäescher Unioun. Dat äntwert de Wirtschaftsminister Etienne Schneider op d'parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo.

AUDIO: Liewensmëttelpräisser / Rep. Monica Camposeo (20.9.19)

Mat 41,5% sinn d'Fleeschproduiten hei am Land am deiersten. De Fësch läit bei 19% iwwert dem europäeschen Duerchschnëtt. Méi bëlleg sinn am Grand-Duché den Alkohol an den Tubak. Beim Alkohol lount sech awer och de Wee an Däitschland. Do ass de Wäin zum Beispill méi bëlleg.

Am Verglach mat der Groussregioun ass Lëtzebuerg just e bësse méi deier ewéi d'Nopeschlänner. Méi bëlleg sinn hei am Land d'Hygiènesproduiten an d'Parfümerie. Ma och d'Gedrénks kascht hei manner.

Wouhier dës Ënnerscheeder genee kommen, léisst sech am Rapport vum Eurostat net festleeën. D'Studie consideréiert nämlech net d' Loyeren, d'Salairen oder de Niveau vun de Taxen.