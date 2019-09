Am Juni 2017 war e Mann vun haut 34 Joer nuets zu Nidderkäerjeng ë.a. voll gefuer an ouni Luuchten un.

Den Donneschdeg krut hien dowéinst um Stater Geriicht de Prozess gemaach. De Mann war sengerzäit mat 2,15 Promill Alkohol am Blutt ënnerwee an ass um Donneschdeg net fir säi Prozess ugetrueden.

E Polizist, deen als Zeie geruff war, huet op d'Fro hi vum Riichter, firwat d'Beamten déi Nuecht deen Auto kontrolléiert hätten, geäntwert, dass hinnen e Won entgéint koum, deen d'Luuchten net un hat: Um eng Auer nuets wär dat net déi beschten Iddi!

Bei der Kontroll hätt sech erausgestallt, dass net nëmmen dem Chauffeur säi Führerschäin net an der Rei war, mä dass de Mann och no Alkohol geroch huet an d'Ae rout hat. Ouni vill ze diskutéieren, hätt de Mann zouginn, 4 Ricarde gedronk ze hunn. D'Polizisten haten him nach gesot, hie sollt deen Owend op de Policebüro kommen; dat wär awer net geschitt. De Mann hätt och net op en ageschriwwene Bréif op seng Adress reagéiert.

Virun deem Hannergrond huet d'Vertriederin vum Parquet gemengt, dass d'Faiten etabléiert wären an de Mann net wéilt dozou Stellung huelen. Dowéinst sollt hien zu enger ugemoossener Geldstrof an zu engem Fuerverbuet vun 22 Méint veruerteelt ginn.

D'Uerteel ass fir den 3. Oktober.