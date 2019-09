Den Donneschdeg de Mëtteg koum et an der Stad kuerz viru 14.00 Auer zu engem Verkéiersongléck tëscht engem Liwwerwon an enger Cyclistin.

Wéi d'Police mellt, ass de Virfall an der Beggener Strooss an der Héicht vum Lycée a Richtung Bäreldeng geschitt. D'Gefier hätt aus bis elo nach ongekläerte Grënn ofgebremst. Der Cyclistin ass et net gelongen, fir de Vëlo nach rechtzäiteg un d'Stoen ze kréien. D'Fra gouf bei der Kollisioun blesséiert, sou de CGDIS. Doropshin ass de Chauffer vum Won awer net erausgeklommen, mä ass weider a Richtung Bäreldeng gefuer. Zeie solle sech bei der Police ënnert der Telefonsnummer 244 401 000 mellen.